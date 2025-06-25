Олег Шумейко

Супертяжеловес Владислав Сиринко (22-0, 19 КО) в интервью vringe.com высказался о будущем Александра Усика (23-0, 14 КО) после реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Если Усик победит... Если у него действительно остался последний бой в карьере... С кем бы вы хотели его увидеть на ринге?

Это очень хороший вопрос, на который я, наверное, не смогу сразу ответить, не подумав... Ничего не приходит в голову сразу...

Может быть с каким-нибудь тоже таким же легендарным спортсменом. Но, наверное, сейчас такого нет. Он всех побил (смеется)... Я не знаю...

А как насчет трилогии с Фьюри или Джошуа?

Мне с Фьюри было бы неинтересно... Точно нет... Мне кажется, что Фьюри и Джошуа уже достигли своего максимума интереса. И что для зрителей это уже… Даже не знаю… Вот честно, трудно вам ответить…

Фьюри и Джошуа, это, пожалуй, скорее не «желанные» соперники, а «наиболее вероятные», учитывая их рыночную стоимость. С «желанными» действительно сложно. Хочется легендарное имя, но кто может быть, если не Кличко?

Если выбирать по стилям, то, может быть, самое интересное было бы увидеть Усика с Кабайелом.

В принципе, да. Но я думаю, что Кабайел станет несложным испытанием для Усика. Стили делают бой. А я не вижу, чтобы Кабайел мог... Переиграть – это точно нет. Даже физически передавить – тоже не вижу.

Дюбуа угрожает уничтожить Усика.