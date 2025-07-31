Денис Седашов

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон признался, что считает Сонни Листона самым страшным боксером всех времен.

Об этом Железный Майк рассказал в подкасте The Big Podcast with Shaq, назвав Листона «настоящим монстром» и человеком, которому не было равных в жестокости как на ринге, так и за его пределами.

Послушайте, Сонни Листон — самый страшный боец в мире. Он мог приехать в любой город Сент-Луис или Чикаго, и даже полиция говорила ему: «Тебе здесь не место». Он сбил с ног четырех копов, сломал им челюсти, отобрал оружие и бил их той же дубинкой. Нет лучше бойца, чем Сонни Листон. Это был настоящий зверь. Майк Тайсон

Сонни Листон владел титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с 1962 по 1964 год, пока не потерпел поражение от Мухаммеда Али.

Умер бывший тренер братьев Кличко и Майка Тайсона.