Дюбуа опустился в рейтинге The Ring в тяжелом весе, Фьюри – на вершине, Усик – чемпион
Топ-3 замкнул непобедимый немец
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ESPN
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
Новозеландец Джозеф Паркер поднялся на 2-ю позицию, немец Агит Кабайел поднялся на 3-е место, а британец Даниэль Дюбуа опустился с 2-й на 4-ю.
На вершине продолжает находиться британец Тайсон Фьюри.
Титулом авторитетного издания, как и поясами WBC, WBA, WBO, IBF и IBO, владеет украинец Александр Усик.
Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:
Чемпион – Александр Усик
1. Тайсон Фьюри
2. Джозеф Паркер
3. Агит Кабайел
4. Даниэль Дюбуа
5. Энтони Джошуа
6. Филип Хргович
7. Фабио Уордли
8. Чжан Чжилей
9. Мартин Баколе
10. Эфе Аджагба
Напомним, The Ring обновил рейтинг лучших боксеров pound-for-pound.