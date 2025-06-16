Мейвезер розгромил суперзвезду бокса: «Ничтожество»
Флойд вспомнил свой бой с Канело
около 3 часов назад
Фото: Marca
Легенда бокса Флойд Мейвезер не разделяет любовь боксерского сообщества к Саулю Альваресу (62-2-2, 39 KO). В интервью FightHype.com американец поделился мыслями о мексиканском боксёре:
Возьмём, к примеру, Канело. Я вам скажу правду о Канело. Этот выродок оказался лёгкой добычей. Лёгкая работа. Вы все восхваляете этого парня. А он – ничтожество. Мне было почти 40, и я играючи разобрался с ним.
Напомним, что Альварес в следующем поединке разделит ринг с Теренсом Кроуфордом.