Мог бы драться с Усиком, а получил бой с соперником, который травмировался во втором раунде. Кабайел защитил титул WBC (Видео)
Зрители в Дюссельдорфе ушли с арены разочарованными
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (28-0, 20 КО) сохранил титул после победы над Нельсоном Хисой (25-1, 23 КО). Поединок состоялся в ночь на 29 ноября на арене Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе и завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Во второй трехминутке 42-летний албанец травмировал левую руку. Хиса почти перестал ей работать, сигнализировал о боли и несколько раз направлялся в свой угол, пока Кабайел продолжал атаку. После серии точных ударов немца команда Хисы выбросила полотенце. Рефери остановил бой на отметке 2:42 второго раунда.
Для 34-летнего Кабайела этот поединок стал первой защитой полноценного титула WBC. Пояс перешел к нему после того, как Александр Усик освободил его в 2026 году.
В июне WBC санкционировала обязательную защиту титула Усика в бою против Кабайела, однако встреча так и не состоялась из-за отказа украинца от поясов. Недавно Кабайел выразил мнение, что Усик не заинтересован в поединке с ним.
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