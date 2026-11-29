Сергей Разумовский

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (28-0, 20 КО) сохранил титул после победы над Нельсоном Хисой (25-1, 23 КО). Поединок состоялся в ночь на 29 ноября на арене Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Во второй трехминутке 42-летний албанец травмировал левую руку. Хиса почти перестал ей работать, сигнализировал о боли и несколько раз направлялся в свой угол, пока Кабайел продолжал атаку. После серии точных ударов немца команда Хисы выбросила полотенце. Рефери остановил бой на отметке 2:42 второго раунда.

Для 34-летнего Кабайела этот поединок стал первой защитой полноценного титула WBC. Пояс перешел к нему после того, как Александр Усик освободил его в 2026 году.

В июне WBC санкционировала обязательную защиту титула Усика в бою против Кабайела, однако встреча так и не состоялась из-за отказа украинца от поясов. Недавно Кабайел выразил мнение, что Усик не заинтересован в поединке с ним.