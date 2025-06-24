Альварес может провести поединок с звездами британского бокса
Мексиканец заглянул за спину Кроуфорду
около 1 часа назад
Абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) может провести поединок в феврале 2026 года. Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.
«У нас будет второй бой Канело, если все пойдет хорошо, в феврале.
Это будет один из двух вариантов: Шираз или Юбэнк».
13 сентября Канело проведет бой против чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).
Хамза Шираз 12 июля проведет бой с американцем Эдгаром Берлангой. Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбенк-младший в апреле победил Конора Бенна единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Юбенк-младший может провести бой с Канело.