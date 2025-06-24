Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) может провести поединок в феврале 2026 года. Об этом сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

«У нас будет второй бой Канело, если все пойдет хорошо, в феврале. Это будет один из двух вариантов: Шираз или Юбэнк».

13 сентября Канело проведет бой против чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

Хамза Шираз 12 июля проведет бой с американцем Эдгаром Берлангой. Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбенк-младший в апреле победил Конора Бенна единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Юбенк-младший может провести бой с Канело.