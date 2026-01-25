Олег Гончар

На арене Fontainebleau Las Vegas состоялся главный бой боксерского шоу, в котором чемпион мира по версии IBF в легком весе Реймонд Мураталла (24-0, 17 КО) успешно провел дебютную защиту титула против обязательного претендента из Кубы Энди Круса (6-1, 3 КО).

Мураталла с первых раундов действовал агрессивнее, чем обычно, постоянно давил и старался навязать силовой бокс. Крус отвечал скоростью и точными контратаками, пользуясь преимуществом в тайминге и боксерском мышлении.

В середине боя чемпион добавил в работе по корпусу, выровнял ход событий и начал чаще прижимать соперника к канатам. Кубинец действовал эффективнее по проценту попаданий, но временами снижал активность.

В чемпионских раундах давление Мураталлы стало определяющим — Крус замедлился, чаще клинчевал и реже инициировал атаки. Поединок вышел максимально конкурентным и мог завершиться ничьей, однако судейские записки отдали победу чемпиону — 114-114, 118-110 и 116-112. Мураталла выиграл единогласным решением и сохранил титул IBF.