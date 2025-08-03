Денис Седашов

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) не планирует завершать карьеру и все еще настроен провести поединок с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

В интервью The Fighter's Voice экс-чемпион мира заявил, что их бой рано или поздно состоится:

Да, бой с Джошуа все еще в планах. Мы не останавливаемся — я остаюсь в игре, остаюсь активным, и мы еще встретимся. Деонтей Уайлдер

По словам Уайлдера, в боксе сейчас идет новая волна интересных поединков, а он готов к компромиссам, чтобы принимать в этом участие.

У нас есть четкий план, и мы ему следуем. Но если придется что-то изменить — изменим. Я опытный, знаю, как работает этот бизнес. И я действительно получаю удовольствие от того, что происходит. Деонтей Уайлдер

Уайлдер спрогнозировал результат мегафайта Канело – Кроуфорд.