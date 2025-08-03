«Мы еще встретимся». Уайлдер пообещал выйти на ринг против Джошуа
Американец имеет четкий план
около 2 часов назад
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) не планирует завершать карьеру и все еще настроен провести поединок с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
В интервью The Fighter's Voice экс-чемпион мира заявил, что их бой рано или поздно состоится:
Да, бой с Джошуа все еще в планах. Мы не останавливаемся — я остаюсь в игре, остаюсь активным, и мы еще встретимся.
По словам Уайлдера, в боксе сейчас идет новая волна интересных поединков, а он готов к компромиссам, чтобы принимать в этом участие.
У нас есть четкий план, и мы ему следуем. Но если придется что-то изменить — изменим. Я опытный, знаю, как работает этот бизнес. И я действительно получаю удовольствие от того, что происходит.
Уайлдер спрогнозировал результат мегафайта Канело – Кроуфорд.