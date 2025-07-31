Владимир Кириченко

Основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн для talkSport Boxing поделился мыслями о будущем бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Он не будет драться вечно. Ему 35 лет, и он многого добился. Он с нами (с Matchroom Boxing – прим.) уже 12 лет. Я думаю, он проведет еще 2 или 3 боя и завершит карьеру. Эдди (Хирн – прим.) выполнил свою работу. Я знал, что он (Джошуа – прим.) достигнет высот».

Джошуа не выходил на ринг с сентября 2024 года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Энтони перенес операцию на локте.

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