«Мы всегда будем братьями». Вайлдер завершил работу с Маликом Скоттом
По словам спортсмена, между ними сохраняются теплые отношения
10 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) объявил о завершении тренерского сотрудничества с Маликом Скоттом, которое длилось с 2020 года. Слова приводит talkSPORT.
Мы остаемся братьями — и всегда ими будем. Постоянно общаемся, между нами нет никаких конфликтов. Просто иногда жизнь меняется, и это как раз один из таких моментов.
Уже 27 июня Уайлдер вернется на ринг — его соперником станет американец Тайррелл Херндон.
Уайлдер ответил, заинтересован ли он драться с Джошуа.