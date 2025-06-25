Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) объявил о завершении тренерского сотрудничества с Маликом Скоттом, которое длилось с 2020 года. Слова приводит talkSPORT.

Мы остаемся братьями — и всегда ими будем. Постоянно общаемся, между нами нет никаких конфликтов. Просто иногда жизнь меняется, и это как раз один из таких моментов. Деонтей Уайлдер

Уже 27 июня Уайлдер вернется на ринг — его соперником станет американец Тайррелл Херндон.

Уайлдер ответил, заинтересован ли он драться с Джошуа.