Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) в интервью BoxingScene прокомментировал то, что впервые за длительное время проведет бой.

«Это просто возвращение. Это не камбэк. Камбэк – это когда ты завершил карьеру, а потом вернулся. Понимаешь? Люди часто неправильно используют это слово. Когда кто-то покидает ринг на продолжительное время и возвращается, все говорят, что это камбэк. Но это не так. Это просто возвращение на ринг.

Ты покидаешь ринг и возвращаешься. В этом бизнесе тебе нужны паузы. Много бойцов, которые начали заниматься боксом в пять, шесть, семь, восемь или девять лет, они выгорают в определенный момент. Им нужно отойти, а потом вернуться.

Знаешь, некоторые бойцы вообще никогда не покидают спорт. Они просто сидят там годами, и со временем это разрушает их тело, психику, душу. А когда бокс для них заканчивается и им приходится наконец повесить перчатки на гвоздь – все, они разбиты. Они не могут нормально говорить, едва видят, едва могут работать, едва поддерживают себя и семью. И это после всех тех лет, когда они рисковали жизнью ради чужого зрелища, а в итоге остаются ни с чем.

Они даже не могут позволить себе еду или какие-то элементарные вещи, в то время, как те самые промоутеры и менеджеры, что зарабатывали на них, живут шикарно – у них «Роллс-Ройсы», особняки, некоторые имеют частные самолеты».