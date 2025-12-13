На войне погиб украинский боксер Виталий Русаль
Бывший интерконтинентальный чемпион IBO защищал Украину
около 3 часов назад
Виталий Русаль
Украинский профессиональный боксер Виталий Русаль, который был интерконтинентальным чемпионом IBO в тяжелом весе, погиб на фронте в бою с российскими оккупантами.
О трагедии сообщил в Facebook тренер спортсмена Александр Лихтер.
Русаль имел успешную карьеру на профи-ринге, завоевав интерконтинентальный титул IBO и ряд побед. После полномасштабного вторжения он пошел защищать Украину.
За свою профессиональную карьеру Русаль выиграл 27 боев, 19 нокаутами, и четыре раза проиграл.
