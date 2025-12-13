Олег Гончар

Украинский профессиональный боксер Виталий Русаль, который был интерконтинентальным чемпионом IBO в тяжелом весе, погиб на фронте в бою с российскими оккупантами.

О трагедии сообщил в Facebook тренер спортсмена Александр Лихтер.

Русаль имел успешную карьеру на профи-ринге, завоевав интерконтинентальный титул IBO и ряд побед. После полномасштабного вторжения он пошел защищать Украину.

За свою профессиональную карьеру Русаль выиграл 27 боев, 19 нокаутами, и четыре раза проиграл.