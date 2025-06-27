Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Я хочу услышать ваш прогноз на реванш Усика и Дюбуа.

Сейчас я не уверен насчет поединка Усик – Дюбуа.

Дюбуа сейчас другой, по сравнению с тем, кого мы видели несколько лет назад, когда он встречался с Усиком в первом поединке?

Да, Дюбуа другой. Он прошел долгий путь. Сейчас он более уверенный в себе, стал более закаленным в этом спорте, получил опыт больших шоу, и у него был этот бой с Джошуа, где он был чемпионом мира и выходил на ринг вторым. Я имею в виду, он не был фаворитом, но вышел и сделал свою работу. Это дало ему большую уверенность.

И сейчас все вещи происходят с Усиком. Его менеджер ушел на пенсию, его лучший друг Ломаченко завершил карьеру. Все вокруг него, кажется, завязывают, успокаиваются, оседают, финишируют. Тот ли у него настрой, и если так, то будет ли это немного опаснее для него? Или, возможно, ему посоветовали завязывать, а он сказал: Вы можете завязывать, но я продолжу. Так что я думаю, что каждый раз, когда Усик будет боксировать, это может быть лучшее время победить его.

Время – это все.

Да, время – это все. После двух поединков с Фьюри ты не станешь бойцом лучше. Он получил больше опыта, но бои были тяжелыми, не так ли? В его возрасте такие тяжелые бои, наверное, оставляют частицу тебя в ринге. Дюбуа может победить его.

Все о поединке Усик – Дюбуа II.