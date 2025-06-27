Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для Sky Sports поделился мыслями перед боем против обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

Ты веришь, что набрался необходимого опыта?

«Я пробивался наверх, и каждый бой должен, знаете ли, делать своё дело. Теперь я мужчина. Теперь у меня есть титул. Я мужчина, и теперь я должен завоевать все пояса, чтобы показать, что я настоящий чемпион для современности и будущего».

Думаешь, что Александр Усик всё ещё на пике своих сил? Так что если ты победишь Усика, ты победишь лучшего Усика, или ты видишь признаки того, что он уже не тот?

«Нет, я верю, что побежу лучшего Усика, который будет на ринге в тот вечер. Это всё, что я должен сделать, это всё, о чём я должен беспокоиться. Создать историю.

Я сосредоточен на своём пути, создаю своё наследие, оставляю свой след в этом спорте, и я очень усердно работал, чтобы достичь этого. Я не собираюсь отказываться сейчас. Я у двери, и я просто собираюсь её выбить».

Ты считаешь себя фаворитом, чемпионом, или всё ещё имеешь менталитет аутсайдера?

«Я аутсайдер однозначно. Так было на протяжении всей моей карьеры, поэтому я хочу сохранить этот настрой. Я аутсайдер на всю жизнь, и я буду продолжать разбивать сердца людей, сердца тех, кто меня ненавидит, и продолжать доказывать, что они неправы».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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