Жертва Ломаченко: «Кишон просто вел себя как клоун»

Американский боксер первого полусреднего дивизиона Джермейн Ортис (19-2-1, 9 КО) для MillCity Boxing поделился мыслями о проваленном взвешивании своего соотечественника экс-чемпиона в легком весе Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

«Он значительно набрал вес, он не был высушенным, не казалось, что он даже хотел сделать вес. Если ты хочешь подняться в весе, просто поднимайся.

Он просто вел себя как клоун. Нападал на Мэйсона, рассказывал ему о следующем поединке, хотя знал, что сделать вес не сможет. Если ты знаешь, что твое тело переросло вес, зачем ругаться с Абдуллой? Это нелогично.

Он выиграл титул в бою против соперника не его уровня, и против Де Лос Сантоса его бы протестировали. Если он идет в первую полусреднюю – тут все иначе. Кто в легком весе были угрозами? Только Танк и Шакур, и он бы не дрался ни с одним из них. Здесь не будет легко.

Когда чемпион мира поднимается выше, ему дают легкий путь, но двери к титулам оберегаю я».