Британский супертяжеловес Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) высказался о реванше Александра Усика (24-0, 15 КО) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова нокаутера приводит vringe.com:

Считаю, термин «сдался» очень сильный. Я полагаю, возможно, сработала оценка ситуации, что меня здесь избили, меня раскусили, меня просчитали, план А не сработал, план Б и план С тоже не работают. Не поймите неправильно, некоторые бойцы выбирают идти до конца, пытаются наносить удары в надежде, что какой-то попадет, а другие бойцы сидят там и размышляют. Такие, как Даниэль, молодые, у которых все еще много таланта, потенциал. Они просто говорят: «Сегодня не моя ночь. Это не мой бой. Этот бой для меня».

Не сказать, что он сохраняет себя еще для одного боя. Не то, чтобы он был в тяжелой 12-раундовой войне. Но, возможно, это не тот бой, нужно вернуться к теории и перезапустить все сначала. Я бы не использовал слово «сдался». Я считаю, это слишком сильное утверждение, особенно для бойца, который выходит на ринг. Потому что очевидно, что он упал раз и поднялся. Если бы он хотел сдаться, то он бы сдался еще после первого нокдауна.