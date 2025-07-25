Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился собственным рейтингом лучших боксеров планеты независимо от весовой категории. В комментарии для журнала The Ring мексиканец назвал тройку, которую считает сильнейшей на сегодняшний день.

На первом месте в списке Канело — украинский чемпион Александр Усик (24-0, 15 KO), который недавно защитил статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Топ-3 лучших боксеров мира по версии Сауля Альвареса:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд

Красюк назвал соперника Усика в прощальном поединке.