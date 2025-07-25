Усик — №1 в мире по версии Сауля Альвареса
Первую строчку Канело отдал украинцу
около 23 часов назад
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился собственным рейтингом лучших боксеров планеты независимо от весовой категории. В комментарии для журнала The Ring мексиканец назвал тройку, которую считает сильнейшей на сегодняшний день.
На первом месте в списке Канело — украинский чемпион Александр Усик (24-0, 15 KO), который недавно защитил статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе.
Топ-3 лучших боксеров мира по версии Сауля Альвареса:
Александр Усик
Наоя Иноуэ
Теренс Кроуфорд
Красюк назвал соперника Усика в прощальном поединке.