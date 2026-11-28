Новицкий потерпел первое поражение в карьере
Украинский супертяжеловес досрочно проиграл на шоу в Калифорнии
Владелец титула WBC International в супертяжелом дивизионе украинец Андрей Новицкий (16-1, 12 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Украинец техническим нокаутом в 10-м раунде уступил мексиканскому боксеру Сезару Наварро (16-5, 14 КО).
Поединок прошел в городе Темекула, штат Калифорния, США.
Андрею дважды меняли соперника перед поединком – сначала Новицкий должен был провести поединок с американцем Норманом Нили (17-1, 12 КО), затем с другим американским боксером Кингсли Ибехом (17-3-1, 15 КО). Наварро принял бой за четыре дня до него.
Ранее сообщалось, что Новицкий следующий бой проведет в андеркарде у сторонника Путина.
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