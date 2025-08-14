Новицький перенес операцию на колене и планирует возвращение
Травма помешала ему провести бой с Владиславом Сиренко в Лондоне
около 1 часа назад
Андрей Новицкий
Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (6-0, 5 КО) перенес операцию на крестообразной связке колена. Об этом он сообщил в Instagram.
Ранее Новицкий из-за разрыва крестообразной связки колена не смог выйти на бой против Владислава Сиренко (22-1, 19 КО) на шоу Усик – Дюбуа-2 в Лондоне.
«Теперь фокус – на восстановлении и мощном возвращении».
Вместо Новицкого Сиренко встретился с британцем Соломоном Дакресом (9-0, 3 КО) и потерпел поражение решением судей.
Поделиться