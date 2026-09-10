Владимир Кириченко

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте обновил рейтинг боксеров в супертяжелом дивизионе.

Украинец Андрей Новицкий (16-0, 12 КО) поднялся в десятку лучших, ранее он занимал 12-е место.

В последний раз он выходил на ринг в апреле этого года, нокаутировав Александра Флореса (21-6-1, 19 КО).

Первую позицию в рейтинге занимает экс-чемпион Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО), который в этом году вернулся в бокс и провел два боя – победил Арсланбека Махмудова и Мариуша Ваха.

Чемпионским титулом в хэвивейте владеет Агит Кабайел (27-0, 19 КО), который получил пояс после отказа от него Александра Усика.

Рейтинг WBC в супертяжелом весе:

1. Тайсон Фьюри

2. Энтони Джошуа

3. Фрэнк Санчес

4. Деонтей Уайлдер

5. Мозес Итаума

6. Эфе Аджагба

7. Джозеф Паркер

8. Рико Верховен

9. Ричард Риакпоре

10. Андрей Новицкий

Напомним, Кабайел обнародовал график своих поединков.