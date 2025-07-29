Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в первом среднем весе пуэрториканец Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) для FightHype.com ответил на вопрос о том, с кем бы он хотел провести свой следующий поединок.

Кого бы вы хотели видеть своим соперником, если бы могли выбрать для поединка в Пуэрто-Рико?

«Кого угодно. Любого. Я слышал, что Бахрам [Муртазалиев] ищет соперника. Слышал, что Себастьян Фундора хочет вернуть свой пояс. Так что кто угодно, любой в дивизионе может получить свой шанс.

Как я уже говорил – больше никто от меня не уйдет. Я чемпион мира, и у меня есть то, что они хотят».

В начале года ходили разговоры о поединке с Вирджилом Ортисом, и он не состоялся. Теперь, когда вы чемпион, видите ли вы возможность проведения этого боя?

«Я надеюсь. Я скажу так. Как я всегда говорю, я – соглашаюсь [на бои]. Так что я действительно надеюсь, что все эти большие поединки состоятся. Теперь никто не уйдет. Я чемпион мира, и у меня есть то, что они хотят».

Напомним, в ночь на 27 июля Заяс единогласным решением судей победил Хорхе Гарсию в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.