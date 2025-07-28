Известный американский специалист Стивен Эдвардс поделился мыслями о наследии абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Эдвардса BoxingScene.

«Я считаю, что Усик – лучший боксер в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса и лучший боксер в тяжелом весе со времен Эвандера Холифилда. Я считаю, что он входит в десятку лучших боксеров этого столетия. И он входит в десятку лучших левшей в истории.

Я не хочу переоценивать или недооценивать его. Я видел, как некоторые говорят, что он лучший боксер в супертяжелом весе за всю историю. Это преувеличение, так как он победил Чаза Уизерспуна, Дерека Чисору, Фьюри дважды, Джошуа дважды и Дюбуа дважды. Это солидный послужной список, но это ещё не означает, что он лучший боксер всех времен.

Я думаю, что есть поспешность в признании Усика лучшим, и я не понимаю, почему. Лично я считаю его одним из лучших боксеров всех времен. Я думаю, что он заслужил это. Я также считаю, что он входит в десятку или двенадцатку лучших боксеров в супертяжелом весе за всю историю. Я не ставлю его выше Холифилда и Льюиса, но я вижу его выше Кличко, если нужно составить конкретный рейтинг.

Если вы считаете, что Владимир находится на грани двенадцатки лучших, то справедливо включить в нее Усика, если вы считаете, что Усик лучше Владимира, а я именно так и считаю».