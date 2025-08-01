Олимпийский призёр высказался о поединке Усик – Итаума
Торрес считает, что украинец был бы фаворитом
28 минут назад
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 Ричард Торрес (13-0, 11 КО) поделился ожиданиями от потенциального поединка Александра Усика (24-0, 15 КО) и Мозеса Итаумы (12-0, 10 КО). Слова американца приводит vringe.com:
Думаю, что Усик был бы фаворитом. Он не похож на других здоровяков дивизиона. Он ставит на ноги. Это действительно вдохновляет – понимание того, что вот так можно боксировать в таком солидном возрасте. Говорят, что скорость и ноги уходят первыми. А у него это все осталось. Он продолжает добиваться успеха.
Напомним, что Усик вернулся в Украину после реванша с Даниелем Дюбуа.