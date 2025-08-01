Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал желание супертяжеловеса Дейва Аллена (24-7-2, 19 KO) провести поединок против россиянина Арсланбека Махмудова (20-2, 19 KO).

По словам Хирна, его удивил такой выбор оппонента со стороны Аллена, но он готов организовать его поединок с Махмудовым. Цитирует Эдди boxingscene.com.

«Я думаю, что Дейв Аллен – сумасшедший. Я был в ситуации, когда дал ему список имен, и он выбрал самого опасного соперника среди них, который, по-видимому, является самым выносливым и физически сильным.

Как Аллен сказал мне, все потому, что он его боится. Я спросил: «Зачем в списке из шести бойцов ты выбрал того, которого больше всего боишься?». Он ответил: «Я смогу как следует подготовиться». Я сказал: «Дейв, я много лет пытался понять тебя, но спасибо тебе, ведь ты подаришь нам триллер в октябре». Этот бой будет объявлен на этой неделе».