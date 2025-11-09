Ортіс вызвал Энниса после победы над Лубиным
Американец готов сразиться с лучшими в первом среднем весе
10 минут назад
Временный чемпион WBC в первой средней весовой категории Вергил Ортис (24-0, 22 КО) прокомментировал свою победу над соотечественником Эриксоном Лубином (27-3, 19 КО), которого победил техническим нокаутом во втором раунде.
По словам Ортиса, много людей ему говорили, что он проиграет нокаутом, что его мотивировало.
«Многие говорили: мол, меня перебьют, меня нокаутируют. Да, он действительно сильный боксер, но существуют разные уровни мастерства. Все это только добавило мне мотивации. Мы готовы к любому и хотим драться с лучшими. Эннис, выходи на ринг!».
После завершения боя на ринг поднялся Джарон Эннис, который провел битву взглядов с Ортисом, намекнув на возможный поединок между ними.
Ортис одержал 24-ю победу в профессиональной карьере и продолжает идти без поражений на профи-ринге.
