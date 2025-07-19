Пакьяо мінімально перевесил Барриоса накануне титульного боя
Легенда бокса вернется на ринг впервые с 2021 года
около 2 часов назад
Пакьяо и Барриос / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) і легендарний ексчемпіон у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) пройшли процедуру зважування.
Результати зважування:
Менні Пак’яо – 66,5 кг
Маріо Барріос – 66,3 кг
Поединок между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Для 46-летнего филиппинца поединок с Барриосом будет первым боем с августа 2021 года, когда Пакьяо проиграл Йорденису Угасу решением судей.