Денис Седашов

Филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) признался, что перенёс дебютный бой своего сына на осень, чтобы полностью сосредоточиться на собственном поединке. Уже в эту субботу Пакьяо возвращается на ринг — в Лас-Вегасе он встретится с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом(29-2-1, 18 КО).

Имя сына не называется, но бой парня изначально планировался в андеркарде большого вечера. В интервью Covers.com Пакьяо объяснил решение эмоционально:

Мне тяжело смотреть, как дерется мой сын перед моим собственным поединком. Это отвлекает. Но я хочу, чтобы он видел, как я тренируюсь, — молодое поколение должно понять, что бокс требует жертв. Менні Пакьяо

Пакьяо также по-отцовски напомнил сыну, что не стоит сравнивать себя с ним:

Я сказал ему: «Существует только один Мэнни Пакьяо. Я стал таким благодаря Божьей милости и защите. Если ты будешь ждать того же самого, можешь разочароваться». Менни Пакьяо

Маркес сделал прогноз на бой Пакьяо – Барриос.