Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) для The Ring поделился мыслями о предстоящем поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО).

«Мне не нужны деньги. Мне нужна история. Я рад и счастлив вернуться. Приятно снова подниматься на эту гору.

Я люблю драться. Я скучал по тренировкам, по СМИ, по промоции боёв, по поддержке миллионов болельщиков.

Сейчас моя политическая страница перевёрнута. Я смог отдохнуть четыре года. Я занимаюсь боксом без перерыва с 12 лет. Я все еще ощущаю то же волнение и преданность, что и раньше».