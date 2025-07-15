Пакьяо о бое с Барриосом: «Мне не нужны деньги. Мне нужна история»
Легенда бокса хочет установить очередное достижение
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) для The Ring поделился мыслями о предстоящем поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО).
«Мне не нужны деньги. Мне нужна история. Я рад и счастлив вернуться. Приятно снова подниматься на эту гору.
Я люблю драться. Я скучал по тренировкам, по СМИ, по промоции боёв, по поддержке миллионов болельщиков.
Сейчас моя политическая страница перевёрнута. Я смог отдохнуть четыре года. Я занимаюсь боксом без перерыва с 12 лет. Я все еще ощущаю то же волнение и преданность, что и раньше».
Поединок между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Для 46-летнего филиппинца поединок с Барриосом будет первым боем с августа 2021 года, когда Пакьяо проиграл Йорденису Угасу решением судей.