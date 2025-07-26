Легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) высказался о своем возвращении на ринг в поединке с Марио Барриосом (29-2-2, 18 KO). Слова филиппинца приводит fightnews.info:

Все 12 раундов я был в порядке – двигался, сохранял выносливость. Многие говорят о дисциплине, но за углом сами ей не следуют. Я же реально дисциплинированный.

Я бегаю, потом по 4 часа играю в баскетбол и бадминтон. Бадминтон - это отлично для зрения, передвижения ног и координации. Еще у меня есть корт для пиклбола. Но эта игра такая медленная... Это уже на старость – что-то вроде лет в 60.