Пакьяо раскрыл секрет своей формы: «По 4 часа играю в…»
Менни считает, что не у каждого есть такая же дисциплина, как у него
около 9 часов назад
Фото: MP Promotions
Легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) высказался о своем возвращении на ринг в поединке с Марио Барриосом (29-2-2, 18 KO). Слова филиппинца приводит fightnews.info:
Все 12 раундов я был в порядке – двигался, сохранял выносливость. Многие говорят о дисциплине, но за углом сами ей не следуют. Я же реально дисциплинированный.
Я бегаю, потом по 4 часа играю в баскетбол и бадминтон. Бадминтон - это отлично для зрения, передвижения ног и координации. Еще у меня есть корт для пиклбола. Но эта игра такая медленная... Это уже на старость – что-то вроде лет в 60.
Известно, кто может стать следующим соперником Пакьяо.
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