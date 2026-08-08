Уже 22 августа платформа кино и телевидения Киевстар ТБ эксклюзивно будет транслировать второй вечер профессионального бокса от Usyk 17 Promotions, который состоится во львовском !FESTrepublic. Главным событием турнира станет первый титульный бой в профессиональной карьере олимпийского чемпиона Александра Хижняка.

После успешного возвращения промоутерской компании Александра Усика весной этого года большой бокс снова соберет украинских болельщиков. Будущий вечер бокса посвящен 35-й годовщине Независимости Украины и соединит спорт, культуру и истории украинцев, которые на протяжении 35 лет создавали независимое государство и продолжают защищать его сегодня.

«35 лет независимого развития — это в самом деле немного времени. 12 из них — в условиях войны. Но посмотрите, сколько всего мы уже успели достичь вопреки всему. Какие мощные спортсмены у нас — не только боксеры, какие олимпийские чемпионы, паралимпийцы. Артисты, музыканты, ученые. Мы хотим вспомнить наши большие победы, почтить тех, кто боролся и продолжает бороться за нашу свободу, показать всему миру: Украина была, есть и будет страной сильных, талантливых, несгибаемых людей», — комментирует Александр Усик.

Львов занимает особое место в профессиональной карьере Александра Усика — именно здесь в 2014 году он завоевал свой первый профессиональный титул, пояс WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Теперь в этом городе за свой первый профессиональный титул будет бороться и Александр Хижняк.

Имя соперника и титул, за который будет боксировать Хижняк, организаторы объявят дополнительно.

Сергей Лапин, который работает над развитием профессиональной карьеры Александра Хижняка, комментирует: «Первый титульный бой — закономерный и одновременно важный шаг в профессиональной карьере Александра. Он готов к новому уровню конкуренции и к тому, чтобы подтверждать свой класс уже в чемпионских поединках. Для Usyk 17 Promotions особенно важно, что этот этап его пути начнется в Украине — во время нашего второго вечера бокса во Львове. Наша цель — создавать в Украине платформу, где сильнейшие боксеры могут развиваться, завоевывать титулы и уверенно выходить на международный уровень».

Со-главный бой вечера проведет Павел Илюша. В андеркарде турнира на ринг также выйдут девять боксеров Usyk 17 Promotions: Максим Рудик, Максим Зименко, Дмитрий Ловчинский, Эльвин Алиев, Богдан Толмачов, Николай Лактионов, Джамал Кулиев, Айдер Абдулаимов и Матвей Ражба.

Эксклюзивную трансляцию второго вечера профессионального бокса от Usyk 17 Promotions смотрите 22 августа на платформе кино и телевидения Киевстар ТБ.