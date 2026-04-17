Олег Гончар

18 апреля во Львове состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой украинца Александра Грицива против нигерийца Оландреважи Дуродолы. В рамках шоу также запланировано несколько титульных поединков с участием украинских боксеров.

Особое внимание привлекает поединок в полусреднем весе, где чемпион по версиям WBC Francophone и WBC International Ярослав Михалушко сразится с Зоравором Петросяном. Подготовка последнего к бою проходила в столице.

Петросян провел тренировочный лагерь в зале United Boxing Academy Киев на Печерске. Именно в UBA боксер готовился к одному из ключевых поединков в карьере, работая над физической формой и техникой.

United Boxing Academy — современное боксерское пространство, созданное по американским стандартам. В зале есть все условия для полноценного тренировочного процесса, что позволило Петросяну качественно подготовиться к титульному бою.

Перед поединком оба боксера имеют разные статистические показатели. Петросян одержал 15 побед, семь из них — нокаутом, и трижды проиграл. Михалушко остается непобежденным — 12 побед, девять нокаутов.

В главном бою вечера Грицыв будет защищать титул WBC Francophone в бриджервейте. Украинец имеет рекорд 12-0 и уже провел одну успешную защиту пояса.

Его соперник Дуродола — один из самых опасных панчеров дивизиона: 44 нокаута в 50 победах. На данный момент нигериец подходит к бою на серии из семи побед.

Еще один титульный поединок состоится в первом среднем весе, где Максим Молодан из Одесской области встретится с аргентинцем Элиасом Маурисио Аедо.