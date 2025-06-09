Президент UFC заявил, что является промоутером мегафайта Канело – Кроуфорд

Владимир Кириченко

Президент UFC Дейна Вайт сообщил, что он является промоутером мегафайта между обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«В боксе много всякого дерьма, но никто ничего не говорит. Самое удивительное, что мы подписываем контракт, и все, типа, не звони мне, потому что об этом будут говорить 90 тысяч человек. И эти парни молчат. Я промоутер этого боя.

Состоится ли бой в Лас-Вегасе, как и планировалось?

«Я вам скажу, когда придет время об этом сказать».

Dana White confirms he's still for Canelo vs. Crawford:



"'I'm promoting the fight. … I'll let you guys know [where it's taking place\ when it's time to know." pic.twitter.com/tc9H9jTatj — MMA Fighting (@MMAFighting) June 8, 2025

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх говорил, что промоутером боя выступит компания Sela в рамках Riyadh Season.

В марте Турки и организация TKO подписали договор о многолетнем партнерстве под руководством президента UFC Вайта и президента WWE Ника Хана.

Изначально сообщалось, что бой пройдет 12 сентября, однако позже поединок перенесли на 13 сентября. После этого появилась информация, что вечер бокса проведут в старую дату 12 сентября и транслировать будут на Netflix.