Президент UFC заявил, что является промоутером мегафайта Канело – Кроуфорд

Бой може не состояться в Лас-Вегасе?

около 7 часов назад

Альварес та Кроуфорд / Фото - ВВС
Альварес и Кроуфорд / Фото - ВВС
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Владимир Кириченко

Президент UFC Дейна Вайт сообщил, что он является промоутером мегафайта между обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«В боксе много всякого дерьма, но никто ничего не говорит. Самое удивительное, что мы подписываем контракт, и все, типа, не звони мне, потому что об этом будут говорить 90 тысяч человек. И эти парни молчат. Я промоутер этого боя.

Состоится ли бой в Лас-Вегасе, как и планировалось?

«Я вам скажу, когда придет время об этом сказать».

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх говорил, что промоутером боя выступит компания Sela в рамках Riyadh Season.

В марте Турки и организация TKO подписали договор о многолетнем партнерстве под руководством президента UFC Вайта и президента WWE Ника Хана.

Изначально сообщалось, что бой пройдет 12 сентября, однако позже поединок перенесли на 13 сентября. После этого появилась информация, что вечер бокса проведут в старую дату 12 сентября и транслировать будут на Netflix.

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