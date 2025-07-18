Промоутер Дюбуа назвал путь к победе над Усиком: «Сразу же жалуется...»
Уоррен хочет, чтобы Даниэль любым способом оказался сильнее украинца
26 минут назад
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Функционера цитирует vringe.com:
Если ты хочешь побить Усика, то должен боксировать с ним вторым номером. В таком случае ты забираешь около 60-70% потенциала Усика. Я пересмотрел все бои Александра. Умный парень. Каждый раз, когда он пропускает вот сюда (показывает на живот), сразу же жалуется рефери.
Точно нет! Дэниел опасен с первого раунда и до последнего. Он может победить его досрочно. Мне все равно, как он выиграет и в каком раунде он выиграет. Главное - чтобы выиграл. Думаю, люди недооценивают боксерские навыки Дюбуа. Он не собирается отдавать Усику раунды. Он не собирается постоянно догонять Усика.
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика нокаутом в 9-м раунде.