Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Функционера цитирует vringe.com:

Если ты хочешь побить Усика, то должен боксировать с ним вторым номером. В таком случае ты забираешь около 60-70% потенциала Усика. Я пересмотрел все бои Александра. Умный парень. Каждый раз, когда он пропускает вот сюда (показывает на живот), сразу же жалуется рефери.

Точно нет! Дэниел опасен с первого раунда и до последнего. Он может победить его досрочно. Мне все равно, как он выиграет и в каком раунде он выиграет. Главное - чтобы выиграл. Думаю, люди недооценивают боксерские навыки Дюбуа. Он не собирается отдавать Усику раунды. Он не собирается постоянно догонять Усика.