Владимир Кириченко

Сегодня, 18 июля, состоится церемония взвешивания чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) перед их вторым поединком.

Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя