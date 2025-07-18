Владимир Кириченко

Рас Анбер, катмен обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), для Sport.ua рассказал, что украинец входит в тройку лучших, с которыми он работал за свою карьеру.

Вы работали со многими лучшими бойцами планеты. Где среди них вы бы поставили Усика?

«Среди лучших. Без всякого сомнения. Если честно, в моей карьере… Он точно в тройке сильнейших бойцов, с которыми я работал. Ломаченко, Рой Джонс… Усик среди них. Да.

Он однозначно боец поколения. И он заслуживает всего, что у него есть. Это не тот, кто просто эффектно выглядит, а по сути ничего. Нет, он – это суть. Он настоящий».

Анбер также работал катменом бывшего чемпиона мира украинца Василия Ломаченко, который в июне этого года объявил о завершении карьеры.

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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