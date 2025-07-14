Промоутер Джошуа: «Очевидно, что Усик не любит ударов по корпусу»
Хирн отметил, какой невероятный путь прошел Дюбуа после поражения от украинца
24 минуты назад
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Время — это все. Думаю, рано или поздно это проявится. Я имею в виду, забудьте о профессиональных боях, которых на самом деле у него было не так много. Но здесь также имеет значение любительская карьера, в которой он провел более 200 поединков. Нет никаких сомнений в том, что Александр Усик не любит удары по корпусу. Эта известная ситуация с ударом ниже пояса, которая была в первом бою... Был ли это удар ниже пояса? В любом случае это уже прошлое. Но очевидно, что он не любит ударов по корпусу.
Я видел, когда Джошуа бил его по корпусу. Он тогда сказал, что это было низко, отвернулся. Очевидно, что после предельного удара в бою против Дюбуа он был потрясен. Очевидно, что он не пропустил удара по яйцам. Был ли это удар ниже пояса — это предмет споров, но он упал, потому что был действительно потрясен ударом в живот. И он оставался внизу долгое время. И кстати, когда Даниэль Дюбуа дрался с Усиком в прошлый раз, он был, вероятно, на 10% от нынешнего уровня. Это большой бой, потому что здесь британец борется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против одного из величайших бойцов нашего поколения.
Я помню, как я сидел на поединке Дюбуа и Джаррелла Миллера. Прошло 6 раундов, и Даниэль выглядел так, что ему уже было достаточно. И если бы он там проиграл в тот момент, то, возможно, его карьера могла бы быть завершена. Но тут вдруг поднялся Фрэнк Уоррен и сказал отцу Даниэля передать ему, чтобы тот выходил и делал дело. Даниэль выиграл бой, но этот маленький момент там изменил всю траекторию Дюбуа. Он победил Миллера, победил Хрговича, он победил Джошуа. Теперь если он побьет Усика после поражения ему — это будет невероятно. Это просто показывает вам, что поражение никогда не определяет вашу карьеру, если вы молодой боец, если вы извлекли урок и вернулись. Это было невероятное возвращение.