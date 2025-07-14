Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функционера приводит vringe.com:

Время — это все. Думаю, рано или поздно это проявится. Я имею в виду, забудьте о профессиональных боях, которых на самом деле у него было не так много. Но здесь также имеет значение любительская карьера, в которой он провел более 200 поединков. Нет никаких сомнений в том, что Александр Усик не любит удары по корпусу. Эта известная ситуация с ударом ниже пояса, которая была в первом бою... Был ли это удар ниже пояса? В любом случае это уже прошлое. Но очевидно, что он не любит ударов по корпусу.

Я видел, когда Джошуа бил его по корпусу. Он тогда сказал, что это было низко, отвернулся. Очевидно, что после предельного удара в бою против Дюбуа он был потрясен. Очевидно, что он не пропустил удара по яйцам. Был ли это удар ниже пояса — это предмет споров, но он упал, потому что был действительно потрясен ударом в живот. И он оставался внизу долгое время. И кстати, когда Даниэль Дюбуа дрался с Усиком в прошлый раз, он был, вероятно, на 10% от нынешнего уровня. Это большой бой, потому что здесь британец борется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против одного из величайших бойцов нашего поколения.

Я помню, как я сидел на поединке Дюбуа и Джаррелла Миллера. Прошло 6 раундов, и Даниэль выглядел так, что ему уже было достаточно. И если бы он там проиграл в тот момент, то, возможно, его карьера могла бы быть завершена. Но тут вдруг поднялся Фрэнк Уоррен и сказал отцу Даниэля передать ему, чтобы тот выходил и делал дело. Даниэль выиграл бой, но этот маленький момент там изменил всю траекторию Дюбуа. Он победил Миллера, победил Хрговича, он победил Джошуа. Теперь если он побьет Усика после поражения ему — это будет невероятно. Это просто показывает вам, что поражение никогда не определяет вашу карьеру, если вы молодой боец, если вы извлекли урок и вернулись. Это было невероятное возвращение.