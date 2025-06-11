Глава Macthroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о будущем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функционера приводит fightnews.info:

Когда Эй Джей вернется на ринг, пройдет больше года с момента его последнего боя. Он будет возвращаться после операции. Я не думаю, что Тайсон Фьюри будет готов сразиться в это время. Я считаю, что это будет кто-то, кто разогреет Джошуа перед большим боем в 2026 году.

Вероятно, 2026 станет для него последним в боксе. Если подумать о завершении карьеры, то, возможно, это произойдет через три боя.

Если бы я давал Эй Джею совет, то сказал бы: «Мы вернемся в этом году, у нас есть два боя с Тайсоном Фьюри. Что еще нам остается делать?» Возможно, сразиться с Дэниелем Дюбуа. Как только Эй Джей проведет бой с Тайсоном Фьюри, он как бы выполнит все. Кажется правильным вернуться в этом году, дважды сразиться с Фьюри в следующем, а затем уйти.