Владимир Кириченко

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью порталу Чемпион поделился мыслями о своем будущем.

Вы организовали свое первое лицензионное боксерское шоу еще в 1980-м. Конечно, есть пример 93-летнего основателя американской промоутерской компании Top Rank Боба Арума, который еще при деле. Но сохранили ли вы страсть к работе?

«На самом деле, свое первое боксерское шоу я организовал за три года до 1980-го. Но работал тогда на другую компанию. Так что я в профессиональном боксе уже 48 лет. Что касается страсти – да, она осталась. Но я точно не хочу этим заниматься в 93 года».

Уже думаете о выходе на пенсию?

«Нет, думаю, что в 93 года лучше заняться скейтбордингом (прим. – смеется)».

О чем вы мечтаете сегодня?

«Мечтаю продолжать организовывать мегасражения. 19 июля на «Уэмбли» будет грандиозный бой».

Также интересно наблюдать за карьерой Мозеса Итаумы – я верю, что он станет следующим великим чемпионом в супертяжелом весе».

Напомним, Мозес Итаума 16 августа в Саудовской Аравии проведет поединок против ветерана хэвивейта Диллиана Уайта.