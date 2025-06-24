Олег Шумейко

В Facebook разразился спор между Василием Ломаченко и Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой под постом экс-чемпиона о обстреле школы в Белгород-Днестровском:

Притула

Жалкий трус!

Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты признал, что россияне убивают твоих земляков?

С благословения твоего сраного патриарха Кирилла! Который такой же черт как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?

Ломаченко

Бессовестный человек!

Действительно мы с вами разные украинцы!

Стерненко

Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Россияне. Твои братья.

Жалкий ты трус. И предатель.

Ломаченко

Это пишет человек, который ходит с охраной? Серьезно? Говорящая голова.

Вместе с конторой думали, что написать? Или сам надумал?

Под угрозой жизни живут все люди, оставшиеся в Украине. Не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые произвольно пакуют людей, но ты у нас привилегированный! Ты, кстати, почему не воюешь, патриот!?

Соломон как-то сказал: «Все пройдет, и это тоже».

Так что, надеюсь, Господь научит тебя до того, как все пройдет!

Напомним, что Ломаченко завершил карьеру.