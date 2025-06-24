«Мы разные украинцы». Между Ломаченко и Стерненко с Притулой разгорелся спор
Все под постом экс-боксера о обстреле школы в Белгород-Днестровском
около 1 часа назад
В Facebook разразился спор между Василием Ломаченко и Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой под постом экс-чемпиона о обстреле школы в Белгород-Днестровском:
Притула
Жалкий трус!
Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты признал, что россияне убивают твоих земляков?
С благословения твоего сраного патриарха Кирилла! Который такой же черт как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?
Ломаченко
Бессовестный человек!
Действительно мы с вами разные украинцы!
Стерненко
Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Россияне. Твои братья.
Жалкий ты трус. И предатель.
Ломаченко
Это пишет человек, который ходит с охраной? Серьезно? Говорящая голова.
Вместе с конторой думали, что написать? Или сам надумал?
Под угрозой жизни живут все люди, оставшиеся в Украине. Не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые произвольно пакуют людей, но ты у нас привилегированный! Ты, кстати, почему не воюешь, патриот!?
Соломон как-то сказал: «Все пройдет, и это тоже».
Так что, надеюсь, Господь научит тебя до того, как все пройдет!
Напомним, что Ломаченко завершил карьеру.
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