Российский журналист: «Вы вообще видели хоть какую-то рекламу боя Фьюри – Джошуа?»
Бой между звездами хевивейта состоится в Великобритании
Журналист Крис Мэнникс на своем YouTube-канале заявил, что бой экс-чемпионов мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) получает недостаточно рекламы.
«Этот бой требует определенного продвижения. Вы вообще видели хоть какую-то рекламу поединка Фьюри – Джошуа?
Где очная встреча Эй Джея и Фьюри? Где видео, которое могло бы стать вирусным, набрать миллионы просмотров и заинтересовать людей?
Американская аудитория даже не знает, что этот бой состоится. О нем вообще ничего не говорят».
Поединок Фьюри и Джошуа пройдет 11 декабря на шоу в Кардиффе.
Напомним, Matchroom представила промо боя Фьюри – Джошуа в стиле GTA.
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