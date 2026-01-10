Рой Джонс-младший высказался о перспективном британском супертяжеловесе Мозесе Итауме (13-0, 11 KO) на фоне потенциального поединка с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Американца цитирует vringe.com:

Он может стать следующей доминирующей силой, если его не будут продвигать слишком быстро. Иногда мы видим, как парней бросают на растерзание слишком рано, но все зависит от их базы, какие они, смогут ли они продержаться и выдержать такое давление. Как вы видели, Джаред Андерсон имел тяжелые времена с этим давлением, и для него это было в новинку. Ему было тяжело даже говорить, потому что его разрывало. Он действительно чувствовал, что не хочет этого давления. Но я думаю, что сейчас он понимает, что он хотел этого давления, он просто не понимал этого в то время.

Поэтому все зависит от того, насколько парень понимает давление, насколько сильно он этого хочет. Он может делать все, что захочет, потому что у него есть все способности. Он очень взрывной, все делает хорошо. Поэтому нет ничего, что действительно может остановить его от завоевания титула, кроме как выводить его на такие бои слишком быстро. Потому что если поставить его прямо сейчас против Усика – это будет слишком быстро.