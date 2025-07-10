Саудовская Аравия готовит очередное боксерское шоу? Турки Аль аш-Шейх опубликовал фото с Полом
Фанаты ожидают анонса нового шоу
23 минуты назад
Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейх поделился новой фотографией в своих соцсетях. На снимке он изображен вместе с популярным видеоблогером и профессиональным боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).
К публикации Турки добавил лаконичную подпись в виде эмодзи с боксерской перчаткой и огнем — намек на возможное сотрудничество или будущие мероприятия в боксе.
Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести поединок.