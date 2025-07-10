Денис Седашев

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейх поделился новой фотографией в своих соцсетях. На снимке он изображен вместе с популярным видеоблогером и профессиональным боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

К публикации Турки добавил лаконичную подпись в виде эмодзи с боксерской перчаткой и огнем — намек на возможное сотрудничество или будущие мероприятия в боксе.

Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести поединок.