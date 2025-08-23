Сборная Украины по боксу (элита) вышла на завершающий этап подготовки к главному старту сезона – чемпионату мира, который состоится 4–14 сентября в Ливерпуле (Великобритания). Соревнования пройдут на арене M&S Bank Arena Liverpool и впервые будут проходить под эгидой World Boxing.

В мировом первенстве примут участие боксеры со всего мира, которые будут соревноваться в 10 весовых категориях. Украина будет представлена полным составом – 10 мужчин и 10 женщин.

Финальный учебно-тренировочный сбор проходит с 18 августа по 2 сентября в селе Бояны Черновицкой области. Именно здесь украинские спортсмены отрабатывают тактико-технические действия, проводят спарринги и проходят специализированную подготовку. Этот этап станет решающим в плане настроя команды на мировое первенство.

Ранее, с 18 июля по 8 августа, сборная работала на Олимпийской базе в Конча-Заспе, где спортсмены закладывали фундамент – общую и специальную физическую подготовку.

В понедельник, 25 августа в 11:30 в ТРГК «Солнечная Долина» (ул. Лесная, 1А, Бояны, Черновицкая область) пройдет открытая тренировка национальной команды. Журналисты смогут понаблюдать за подготовкой боксеров, пообщаться с тренерским штабом и руководством Федерации, а также первыми узнать официальный состав сборной Украины на чемпионат мира.