Сенченко – о Ломаченко: «Одну мечту он не реализовал»

Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко в комментарии Tribuna.com поделился мыслями о решении украинского легковеса Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить профессиональную карьеру.

Какова в целом ваша реакция на это решение Ломаченко завершить карьеру на текущем этапе?

«Для меня это решение очень неожиданное. Я ждал его поединков. Думал, будут объединительные бои, поскольку он был чемпионом мира и мог объединить какие-то титулы. Неожиданно, что в статусе чемпиона мира он завершил карьеру».

Как бы вы оценили карьеру Ломаченко в плане реализации потенциала? Насколько он его реализовал?

«У него очень яркая карьера, были яркие поединки. Реализовал… Наверное, да. Он был чемпионом мира в нескольких категориях. Возможно, одну мечту не реализовал, которая могла у него быть – стать абсолютным чемпионом. Здесь не удалось.

А так вообще яркая карьера, яркие поединки, титулы. Думаю, о такой карьере можно только мечтать».

Как вы считаете, что больше запомнится о Ломаченко – его спортивный путь или наоборот внеспортивный, учитывая события последних лет?

«Для меня лично Ломаченко запомнится, конечно, как боксер – и его спортивный путь. Я вообще считаю его одним из самых талантливых и крутых боксеров не только в Украине, но и в мире. Поэтому очень грустно, что больше не увидим его уровень бокса на ринге».

Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.