Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) прокомментировал свою победу в поединке против Вильяма Сепеды (33-1, 27 КО).

Цитирует Шукура ringmagazine.com.

«Я пришел сюда, чтобы доказать свою правоту. Это не было выступление, которое я намеревался показать, потому что я пришел сюда попытаться доказать свою правоту и пытался сражаться. Так что я принял больше урона, чем обычно. Но в конце концов я говорил вам всем, что выполню свою работу любой ценой. Во мне есть пес. Я не щенок, я не пудель.

Я жесткий парень, поэтому во мне есть пес. Я доказал, что я пес. Он один из самых жестких бойцов в легком весе. Я хочу, чтобы многие вышли с ним в ринг и увидели, насколько он жесткий. Так что он вышел и заставил меня подняться на новый уровень».