Чемпион WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) для Fight Hub TV рассказал, чем его бой против временного чемпиона WBC Вильяма Сепеды (33-0, 27 КО) отличается от других поединков.

«Это важный момент, и я знаю, что засияю в субботу вечером. Чем значительнее момент – тем больше я поднимаюсь до уровня вызова, и именно это планирую сделать в субботу.

Многие считают, что это легкий бой. Я так не думаю. Считаю, это, вероятно, будет один из самых трудных поединков в моей карьере. Никогда не знаешь наверняка, пока не выйдешь на ринг, но я знаю, что Уильям Сепеда – очень крепкий соперник. Он будет много работать, наносить множество ударов, выложит все лучшее – и я сделаю всё, чтобы выйти из этого боя победителем.

Люди могут пытаться изменить меня, но это не сработает. Я останусь собой. Но Сепеда заставит меня драться больше, чем кто-либо другой, так что мне действительно придется бороться. Он может поплатиться нокаутом, если будет слишком агрессивным – посмотрим, готов ли он на такой риск».