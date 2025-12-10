Шилдс проведет реванш с Крюс-Дезурн
Абсолютная чемпионка мира в супертяжелом весе встретится с давней соперницей
около 1 часа назад
По информации ESPN, следующей соперницей абсолютной чемпионки в супертяжелом весе Кларессы Шилдс (17-0, 3 КО) станет Франшон Крюс-Дезурн.
Поединок состоится 22 февраля на Little Caesars Arena в Детройте, штат Мичиган, США.
Спортсменки встречались в ноябре 2016 года и тогда Шилдс одержала победу единогласным решением в своем профессиональном дебюте.
В последнем бою чемпионка победила Лани Дэниелс.
