Шираз после победы над Берлангой может провести бой с Канело? Ответил Турки
На британца возлагаются грандиозные планы
около 1 часа назад
Хамза Шираз / Фото - ВВС
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх отреагировал на победу британского проспекта второй средней весовой категории Хамзы Шираза (22-0-1, 18 КО) над американцем Эдгаром Берлангой (23-2, 18 КО).
«Хамза теперь заслуживает боя с Канело в 2026 году.
Какое выступление Хамзы в Нью-Йорке, где тысячи были против него! Англия и Пакистан должны гордиться Хамзой. Он станет чемпионом».
Напомним, сегодня ночью на шоу в Нью-Йорке Шираз победил Берлангу техническим нокаутом в 5-м раунде.