Легенда бокса ответил, благодаря чему Кроуфорд может выиграть бой у Канело
Ринг всё покажет
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира Антонио Тарвер для K.O. Artist Sports поделился прогнозами на мегафайт абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первой средней категории американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).
«Если он выйдет в такой форме, как против Скаллa, Берланги и Мунгии – он проиграет. У него не было достаточно активности.
Последний раз, когда я видел Канело в настоящей форме, это был бой с Плантом. Если та версия Канело появится снова – это будет невероятный бой. Даже тогда я даю Кроуфорду шанс. Вот насколько талантливый, по моему мнению, Кроуфорд.
Теренсу придётся привыкнуть к той силе. Если он сможет выдержать удары Канело – он выиграет этот бой».
Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.
Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорд будет стоять пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.