Бывший чемпион мира Антонио Тарвер для K.O. Artist Sports поделился прогнозами на мегафайт абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первой средней категории американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

«Если он выйдет в такой форме, как против Скаллa, Берланги и Мунгии – он проиграет. У него не было достаточно активности.

Последний раз, когда я видел Канело в настоящей форме, это был бой с Плантом. Если та версия Канело появится снова – это будет невероятный бой. Даже тогда я даю Кроуфорду шанс. Вот насколько талантливый, по моему мнению, Кроуфорд.

Теренсу придётся привыкнуть к той силе. Если он сможет выдержать удары Канело – он выиграет этот бой».