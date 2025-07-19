Сиренко единогласным решением судей проиграл Дакресу в андеркарте боя Усик – Дюбуа II
Для украинца это первое поражение в карьере
38 минут назад
Фото: Getty Images
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) проиграл британцу Соломону Дакресу (10-1, 3 КО).
Бой длился все десять раундов и завершился победой Дакреса единогласным решением судей 91:99, 92:98, 92:99.
Поединок состоялся в андеркарде реванша между Усиком и Дюбуа на стадионе Уэмбли.
Украинский тренер рассказал, как завершится реванш между Усиком и Дюбуа.